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10:06, 4 сентября 2023Россия

После избиения и стрельбы в участника СВО под Ростовом возбудили дело

Возбуждено дело после нападения на участника СВО, в которого выстрелили 12 раз
СюжетСтрельба в Ростове-на-Дону

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В ходе конфликта, произошедшего возле кафе в Батайске Ростовской области, неизвестный выпустил в участника специальной военной операции (СВО) 12 пуль из травматического оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, рассказал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Все произошло в ночь на 3 сентября в парке имени Ленина возле кафе «Клевер». В местных соцсетях появилась информация, что толпа избила молодого человека, который проходил службу в зоне спецоперации. Один из участников конфликта применил травматическое оружие, выстрелив в военного несколько раз. Позднее в полиции уточнили, что было совершено 12 выстрелов.

Стрелявший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают правоохранительные органы. Пострадавший военный от медицинской помощи отказался.

Ранее в Челябинской области гражданин Таджикистана избил участника специальной военной операции. Перед этим он назвал мужчину агрессором. Пострадавший военнослужащий приехал в отпуск с передовой.

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    Варвара Кошечкина
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