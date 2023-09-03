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22:58, 3 сентября 2023Россия

Стало известно о стрельбе в участника СВО в Ростовской области

МВД: в драке у кафе в Ростовской области мог пострадать боец СВО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В драке у кафе в городе Батайске в Ростовской области мог пострадать боец специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, полиция устанавливает обстоятельства конфликта возле кафе «Клевер» в парке имени Ленина, во время которого, предположительно, в участника СВО выпустили 12 пуль из травматического оружия. Инцидент произошел 3 сентября. Неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся с места происшествия. При этом потерпевший от медицинской помощи отказался.

Как указал губернатор Ростовской области Василий Голубев, он взял дело под свой контроль. «Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия», — подчеркнул он.

Ранее двое россиян устроили драку в самолете. Инцидент произошел 14 июня на борту летевшего из Красноярска в Москву лайнера.

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    Марина Совина
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