Россияне устроили драку на борту самолета и попали на видео

«ЧП Красноярск»: пассажиры рейса Красноярск — Москва устроили драку на борту самолета

Двое россиян устроили драку в самолете и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Отмечается, что инцидент произошел 14 июня на борту летевшего из Красноярска в Москву лайнера. Между двумя мужчинами возник спор, который впоследствии перерос в драку. Усмирить дебоширов пытались не только бортпроводники, но и другие пассажиры.

При этом конфликт между пассажирами продолжился и по окончании рейса. Сойдя с трапа самолета, один из них снял обувь и бросил ее в другого.

Позже один из участников конфликта рассказал свою версию произошедшего. По его словам, зачинщиком драки был нетрезвый пассажир в синей кофте, который захотел подраться с пожилым мужчиной. Увидев это, он решил заступиться за попутчика.

«Он мне шесть-семь ударов сделал прямо в лицо, — заявил россиянин. — В челюсть бил. А он мужик здоровый, руки огромные».

Ранее россияне в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в самолете «Уральских авиалиний», летевшем из Читы в Екатеринбург. Пьяные мужчины в военной форме вступили в конфликт, который впоследствии перерос в драку на борту.

