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03:30, 9 июня 2026Путешествия

Тревел-блогерша побывала в Германии и рассказала о покоривших немцев российских блюдах

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: KamranAydinov / Magnific

Тревел-блогерша Елена побывала в Германии и рассказала о покоривших немцев российских блюдах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор материала объяснила, что ее друзья из РФ давно живут в Германии и часто угощают местных друзей знакомыми с детства блюдами. Так, теперь немцы часто ходят в русские магазины за селедкой, которая им очень полюбилась. «В отличие от нашей селедки, немецкая обычно очень соленая, а еще в нее добавляют много уксуса, из-за чего она теряет свою нормальную консистенцию и насыщенный вкус», — отметила девушка.

Большое впечатление на жителей ФРГ произвел и холодец — некоторые даже просят рецепт. Кроме того, им понравились салат со свеклой, малосоленые огурцы и голубцы. «Хотя в Германии есть похожее на голубцы блюдо. Тоже капустные рулеты с мясной начинкой, но на вкус они всё равно отличаются от наших голубцов: у нас начинка с рисом, и соус получается мягче, с томатной или сметанной ноткой», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Китае и сравнила местное метро с московским. Первое, на что она обратила внимание, — чистота и отсутствие неприятных запахов.

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