Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:33, 9 июня 2026Мир

В США заявили об успехе России в конфликте с Украиной

Аналитик Макговерн: У Украины не осталось хороших вариантов на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

У Украины к настоящему моменту не осталось хороших вариантов выхода из сложившейся на поле боя ситуации. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, «Россия практически добилась успеха в демилитаризации», сократив украинскую армию. Эксперт также обратил внимание, что в скором времени союзники Киева «через какое-то время перестанут иметь значение».

Ранее Вооруженные силы (ВС) России поразили несколько расчетов элитного подразделения беспилотных войск украинских боевиков «Скифские грифоны». Помимо самих расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было также поражено спецоборудование этого подразделения. До этого президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили от должности. В чем его обвиняют?

    Трамп заявил о скорой победе США

    В США заявили об успехе России в конфликте с Украиной

    Посетитель аниме-фестиваля снял видео под юбкой у девушки на глазах у десятков людей

    Тревел-блогерша побывала в Германии и рассказала о покоривших немцев российских блюдах

    В ЕС раскрыли проблему с переговорщиком с Россией

    Минпросвещения высказалось о смене сроков обучения в школе

    Женщинам раскрыли правила секса с партнером с толстым пенисом

    В Польше отказались быть «дешевой проституткой» для Украины

    Москвичам рассказали о самой короткой ночи 2026 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok