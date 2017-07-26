Актриса из «Дневников вампира» стала лицом коллекции Reebok x Les Mills

Исполнительница одной из главных ролей в телесериале «Дневники вампира» канадская актриса Нина Добрев стала лицом коллекции одежды и аксессуаров для групповых тренировок Reebok x Les Mills. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

«Несмотря на то, что я провожу огромное количество времени на съемочной площадке, я всегда веду здоровый образ жизни. Регулярные тренировки помогают мне держать себя в равновесии, расслабляться и заряжаться энергией,» — прокомментировала Нина Добрев.

Спортивный бренд Reebok для создания этой линейки одежды объединился с разработчиком групповых программ для занятий фитнесом Les Mills.

Фото: пресс-служба Reebok 1 /3

Нина Добрев (Николина Константинова Добрева) — канадская актриса и фотомодель болгарского происхождения. Кроме главной роли в телесериале «Дневники вампира», сыграла в фильмах «Соседка по комнате» (2011), «Арена» (2011) и «Хорошо быть тихоней» (2012).

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Компания Reebok International Ltd. является подразделением Adidas Group. В июле 2017 года компания продемонстрировала сапоги Floatride Space Boot SB-01, предназначенные для астронавтов.

