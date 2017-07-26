Ценности
 

Актриса из «Дневников вампира» стала лицом коллекции Reebok x Les Mills

Перейти в «Мою Ленту»

Исполнительница одной из главных ролей в телесериале «Дневники вампира» канадская актриса Нина Добрев стала лицом коллекции одежды и аксессуаров для групповых тренировок Reebok x Les Mills. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

«Несмотря на то, что я провожу огромное количество времени на съемочной площадке, я всегда веду здоровый образ жизни. Регулярные тренировки помогают мне держать себя в равновесии, расслабляться и заряжаться энергией,» — прокомментировала Нина Добрев.

Спортивный бренд Reebok для создания этой линейки одежды объединился с разработчиком групповых программ для занятий фитнесом Les Mills.

Нина Добрев (Николина Константинова Добрева) — канадская актриса и фотомодель болгарского происхождения. Кроме главной роли в телесериале «Дневники вампира», сыграла в фильмах «Соседка по комнате» (2011), «Арена» (2011) и «Хорошо быть тихоней» (2012).

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Компания Reebok International Ltd. является подразделением Adidas Group. В июле 2017 года компания продемонстрировала сапоги Floatride Space Boot SB-01, предназначенные для астронавтов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Faces&Laces займутся «субкультурным локализмом»
Reebok выпустил сапоги для астронавтов
Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз станцевали в серебряных сапогах
Последние новости
Депутат Рады рассказал о вариантах экстрадиции Саакашвили в Грузию
Жертвами наводнения в Индии стали 119 человек
Четверо рабочих отравились угарным газом в Новой Москве  
В МГУ посмотрели на вспышку
Футболист «Зенита» показал болельщикам клуба средний палец
На Украине санкции США против России сочли итогом выполнения минских соглашений
Саакашвили из США пообещал ходить по Майдану без украинского гражданства
Ценности
Ценности07:5822 июля

Двойной кураж

Что можно натворить за рулем 440-сильного Porsche Macan
18:16Сегодня

Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла

17:50Сегодня

Victoria's Secret обеспечила женщин гладкими бюстгальтерами

17:22Сегодня

Longines оснастил дайверские часы 1960-х годов браслетом миланского плетения

Ценности08:0221 июля

Гоните рублики

Тест «Ленты.ру»: можно ли на глаз определить цену вещи?
15:08Сегодня

«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу

12:51Сегодня

Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ

15:18Сегодня

Longchamp предложил текстильные сумки в графическом стиле

Ценности08:0411 июля
Mazda Savanna

Не завертелось

Что случилось с двигателем Ванкеля и куда он исчез с авторынка
12:19Сегодня

Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI

19:1125 июля

Bentley выпустил кабриолет в яхтенном стиле в честь древнегреческой богини

10:5625 июля

Montblanc предоставил для Only Watch хронограф в бронзовом корпусе

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
Комитет солдатских матерей отреагировал на идею Москальковой о женской службе
Академик РАН назвал сосудистые патологии «главным киллером» россиян
Путин протестировал браслет для измерения уровня стресса
Власти Подмосковья отчитали муниципалитеты за долги за газ
«Кто нибудь раньше уже катался на самокате?» — «Это секретная информация»Дети дождя
Репортаж из летнего лагеря для подростков с аутизмом Центра «Антон тут рядом»
Фото: пресс-служба ресторана «Экспедиция»Фестиваль органов
Где в Москве вкусно готовят рожки да ножки
Все материалы
Мир
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Подозреваемый в терроризме марокканец задержан в Испании
Американская разведка спрогнозировала сроки возможного удара КНДР по США
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
На Украине санкции США против России сочли итогом выполнения минских соглашений
Захарченко отрекся от скорого создания Малороссии
Киев заявил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили украинского гражданства
В ДНР отреагировали на прекращение поставок украинской электроэнергии
Украина остановила подачу электроэнергии в ДНР
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
Отмывшего 4 миллиарда долларов через криптовалюты россиянина задержали в Греции
Невыплата долга Москве обойдется Киеву в 673 тысячи долларов ежедневно
Орешкин признал окончание влияния холодной погоды на цены в России
Минфин России уверовал в победу над Украиной в Лондонском суде
Орешкин счел антироссийские санкции США опасными для Трампа и ЕС
Итальянский банк UniCredit взломали хакеры
Все материалы
Бизнес
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
В Германии потребовали отказаться от связанных с «Северным потоком-2» проектов
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
Послы ЕС одобрили расширение антироссийских санкций из-за ситуации с Siemens
Группа «Сафмар» приобрела 25 процентов акций «М.Видео» за 18 миллиардов рублей
Власти Москвы проконтролируют устранение неисправностей в электричках
Шохин назвал ошибкой ситуацию с турбинами в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Похищение в особо крупном размере
Зачем неизвестные выкрали министра строительства Дагестана
Шойгу объяснил усиление войск Южного военного округа
Обвиняемый по делу о теракте в Петербурге попросил возбудить дело против ФСБ
США перебросили на учения в Грузию бронетехнику
Бывшей участнице «Дома-2» дали полтора года колонии
Все материалы
Наука и техника
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
После террористического акта на Уолл-стрит, 16 сентября 1920 годаКрасная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
На российском компьютере смогли запустить пиратскую GTA: Vice City
Adobe похоронит Flash
Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле
Samsung изобрела съедобный телефон-банан
Все материалы
Спорт
Мужик сказал
Съеденная крыса, эфир в трусах и другие безумные обещания в спорте
Фелпс ответил на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой
Футболист «Зенита» показал болельщикам клуба средний палец
Тульский «Арсенал» оштрафовали за неправильный выход игроков из автобуса
В тульском «Арсенале» пообещали продолжить нарушать регламент РФПЛ
Американская пловчиха рассказала о взаимной неприязни к Ефимовой
Джокович пропустит конец теннисного сезона
Все материалы
Культура
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
Он живой и щерится
«Древние чудовища России» и еще 9 книг о животных для детей от 0 до 18 лет
Посол Венесуэлы назвал народ ответственным за измененный текст Despacito
Селена Гомес спела про любовный фетиш в новом клипе
Джеймс Кэмерон снимет документалку про «Титаник» в качестве работы над ошибками
Работа Бэнкси названа самым любимым произведением искусства в Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур и село
Он родился в деревне, подружился с Жаном Рено и снимал звезд «Оскара»
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
Японский шеф-повар порадовал котов-гурманов куриными суши
Сергея Дружко признали врагом Украины
Рассказ о «лихих девяностых» Чичваркина наложили на бит «Кровостока»
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
Таец усадил за руль машины 10-месячного ребенка и разгневал соцсети
Все материалы
Ценности
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Victoria's Secret обеспечила женщин гладкими бюстгальтерами
«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу
Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ
Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI
Все материалы
Путешествия
Хочу в тюрьму
Как законопослушному туристу с комфортом заехать на хату
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Голая пьяная туристка вызвала переполох на пляже в Таиланде
Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего
Российский турист пропал в горах Абхазии
Оскорблявшего русских пассажира побили во время рейса Москва — Барселона
Аня Бушуева: «О, здесь даже телевизор есть!»
Что ждет туриста в самом дорогом и самом дешевом отеле Валенсии
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Сотня Санта-Клаусов собралась в Копенгагене на рождественский конгресс
Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии
В Китае 400 пенсионерок приняли участие в конкурсе бикини
В ЮАР бегемот забрел на заправку
Все материалы
Тест-драйв «Автомобиля года-2017»
Российский тест Peugeot 3008
5 марок, которые делают деньги в России на корпоративных продажах
И еще пять, которые делают их на частниках
Какие видами спорта можно заняться прямо в машине
Керлинг, Pacman и футбол за рулем автомобиля
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Американские военные сняли на видео уничтожающие машины ракеты
Вышел трейлер новой части игры Need For Speed
Девушка на MINI залила в мотор вместо масла омывайку
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы