Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз станцевали в серебряных сапогах

Французская марка Saint Laurent представила новое рекламное видео с актрисой Шарлоттой Генсбур и моделью Микой Арганараз в главных ролях. Об этом сообщает в четверг, 13 июля, The Dazed.

В черно-белом видеоролике две девушки танцуют в темном туннеле, который освещен яркими огнями. Генсбур и Арганараз демонстрируют блестящие платья в духе 1980-х и серебряные сапоги. Режиссером видео выступила Натали Кангилем.

Дом моды Saint Laurent основан в 1962 году дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). В настоящее время пост креативного директора компании занимает Энтони Ваккарелло.

Шарлотта Генсбур, англо-французская актриса и певица, родилась в семье певца, режиссера и актера Сержа Генсбура и актрисы и певицы Джейн Биркин. Она известна по ролям в фильмах «Нимфоманка», «Меланхолия» и «Антихрист». В мае Шарлотта Генсбур стала новым лицом французского модного дома Saint Laurent.