Saint Laurent снял побег гейши от самурая

Видео: Yves Saint Laurent / YouTube

Французский модный дом Saint Laurent представил новое видео, приуроченное к новой коллекции одежды на осенне-зимний сезон. Ролик опубликован на YouTube.

Действие разворачивается в Японии. По сюжету ролика, гейша, роль которой исполняет модель Мика Арганараз убегает по ночному Токио от самурая. Автор мини-фильма — Натали Кангилем. В середине мая она делала для модного дома видео с Шарлоттой Генсбур.

Дом моды Saint Laurent основан в 1962 году дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). В настоящее время пост креативного директора компании занимает Энтони Ваккарелло.