Героиня «Нимфоманки» и «Антихриста» стала лицом Saint Laurent

Видео: Yves Saint Laurent / YouTube

Новым лицом французского модного дома Saint Laurent стала актриса и певица Шарлотта Генсбур. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает The Dazed. Видеоролик с ее участием опубликован на YouTube. В нем актриса предстала в нескольких нарядах из новой коллекции на осенне-зимний сезон.

Дом моды Saint Laurent основан в 1962 году дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). В настоящее время пост креативного директора компании занимает Энтони Ваккарелло.

Шарлотта Генсбур, англо-французская актриса и певица, родилась в семье певца, режиссера и актера Сержа Генсбура и актрисы и певицы Джейн Биркин. Она известна по ролям в фильмах «Нимфоманка», «Меланхолия» и «Антихрист». Она стала обладательницей серебряного приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля и приза Европейской киноакадемии в 2009 году за главную роль в фильме «Антихрист».

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Одна из последних работ с ее участием — «Призраки Исмаэля» — была представлена на открытии Каннского кинофестиваля 2017 года.