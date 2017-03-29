Сапоги Saint Laurent со стразами оценили в 10 тысяч долларов

Французский модный дом Saint Laurent назвал цену на сапоги из новой коллекции. Как сообщает WWD, речь идет о ботфортах на высоком каблуке.

При создании модели было использовано несколько тысяч кристаллов. Цена обуви — 10 тысяч долларов. Представители марки подтвердили стоимость модели, но не уточнили, когда именно она появится в продаже. Эти сапоги вошли в линейку, которую представил новый креативный директор бренда Энтони Ваккарелло.

Дом моды Saint Laurent основан в 1962 году дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). В настоящее время пост креативного директора компании занимает Энтони Ваккарелло.