Бывший креативный директор Saint Laurent стал фотографом

Бывший креативный директор французского модного дома Saint Laurent Эди Слиман (Hedi Slimane) рассказал о своих планах на будущее. В ближайщее время он собирается сосредоточиться на карьере фотографа. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает The Hyperbest.

«Мода — это более аналитический процесс, который требует знания ее семиотики и собственного чувства стиля в большей степени, чем следования стандартам», — сказал он.

Эди Слиман с 2012 года был креативным директором парижского дома Saint Laurent, сменив Стефано Пилати (Stefano Pilati), который занимал эту должность в течение восьми лет. С 1996 по 2000 год Слиман уже работал в доме и курировал направление мужской одежды, а затем перешел в Dior.

Параллельно с созданием одежды Слиман профессионально занимается фотографией. Одна из его последних работ — снимки для лукбука весенней коллекции. Кроме того, дизайнер тесно сотрудничает с музыкантами — он создал обложки для альбомов Phoenix, Daft Punk и Леди Гаги.