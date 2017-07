На Faces&Laces займутся «субкультурным локализмом»

12 и 13 августа в Парке Горького пройдет одиннадцатый по счету интерактивный выставочный проект Faces&Laces. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель мероприятия в понедельник, 24 июля.

Девиз мероприятия — «Субкультурный локализм» / Support Your Local Scene»: гости увидят более 80 проектов от российских участников, в том числе будет представлена площадка локального streetwear-сообщества Faces&Laces Locals. В выставке примут участие локальные бренды «Волчок», Fiction Wear, Goldmans, ZIQ&YONI, глобальные бренды G-Shock, Superdry, Puma, Reebok Classic, JBL by Harman, Vans, The North Face и другие.

В пространстве The North Face свои работы представят фотографы Саша Мадемуазель, Леонид Сорокин, Петр Барабака и Эрик Панов. На площадке магазина Арбат «Кеды&Олимпийки» презентуют коллекцию белых кроссовок Nike Sportswear и организуют зону кастомизации: новые кроссовки можно будет расписать у стрит-художников. В зоне граффити на площадке, организованной платформой Veon, свое мастерство покажут художники и коллективы Uptown Danny (Вена), Skel (Вильнюс) Petro / Slak Aesthetics Group (Москва), Nootk (Москва), Rambo (Москва) и другие.

Faces & Laces — интерактивная выставка, посвященная уличной моде, субкультурам и альтернативному современному искусству. Проходит в Москве с 2007 года. В 2015 году мероприятие собрало более 300 участников, включая известных художников и музыкантов, и приняло за два дня около 90 тысяч посетителей. В 2016 году в музыкальной программе выставки приняли участие немецкий коллектив Modern Pets и российские группы Vice Versa, Squidbillys, Young Adults, Bored и Lode Runner.