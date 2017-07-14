Марка ZA sport показала форму для российских спортсменов

В Олимпийском комитете России состоялась презентация первого комплекта формы для национальной команды, созданного маркой ZA sport. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает ProFashion. Одежда предназначена для национальной команды, которая выступит на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии.

Всего выпущено 300 комплектов для спортсменов и представителей сборной. В коллекции представлены парадный и тренировочный костюмы, ветровки, футболки, шорты, кепки, купальники и рюкзаки. «В основу идеи создателей коллекции для юношеской национальной команды легли элементы городской архитектуры, прямые технологичные силуэты, стиль normcore и образ жизни современных молодых людей», — рассказал один из организаторов презентации.

Что касается коллекции основной сборной для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, то она еще находится в разработке.

Бренд ZA sport, созданный российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году, специализируется создании одежды для активного отдыха и путешествий.

С зимы 2017 года марка стала официальным экипировщиком Олимпийской команды России. До этого одежду спортсменам поставлял Bosco.