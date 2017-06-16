Рекламу экипировки для экстремалов сняли в московском метро

Бренд одежды и обуви для экстремального и экшен-спорта DC Shoes выпустил летнюю коллекцию, адаптированную для городской среды, и представил в ее поддержку рекламную съемку с локальными героями. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 июня.

Фотосессию в Москве, организованную студией Faces&Laces, в декорациях московского метро, мостов и набережных снял фотограф Эрик Панов. Герои съемки, одетые в вещи из городской коллекции DC Shoes, позируют на парапетах мостов на фоне заводских труб, в интерьерах холлов и станций московского метро, на подземных автостоянках и на фоне московских новостроек.

Фото: DC Shoes 1 /2

DC Shoes — американский бренд, выпускающий экипировку для занятий экшен-спортом, а также повседневную одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Спонсирует экстремальных спортсменов и выпускает коллаборации с музыкантами, дизайнерами и художниками.

Студия Faces&Laces с 2007 года организует в Москве ежегодную интерактивную выставку, посвященную уличной моде, субкультурам и альтернативному современному искусству.