Reebok выпустил сапоги для астронавтов

Компания Reebok продемонстрировала сапоги Floatride Space Boot SB-01, предназначенные для астронавтов. Об этом сообщает HighSnobiety.

Обувь создана на основе технологии Floatride Foam совместно с аэрокосмической фирмой David Clark Company. После тестов сапоги будут использоваться на Международной космической станции. На основе той же технологии в 2018 году будут выпущены беговые кроссовки с сетчатым верхом Floatride 100g Racer, которые поступят в продажу для обычных потребителей. Цена на кроссовки пока не объявлена.

Фото: Reebok 1 /2

Технология Floatride Foam разработана компанией Reebok и позволяет значительно снизить вес обуви и улучшить ее посадку на ноге.

Ранее в этом году Reebok представил специальную коллекцию кроссовок Alien Stompers в честь Дня Чужого, который отмечается 26 апреля. Линейка посвящена последней битве лейтенанта Рипли и королевы ксеноморфов. В нее вошли две модели: в желтом цвете с черными полосами и в черном с ярко-зелеными вставками. Они уже появились в продаже.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).