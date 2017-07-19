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Reebok выпустил сапоги для астронавтов

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Компания Reebok продемонстрировала сапоги Floatride Space Boot SB-01, предназначенные для астронавтов. Об этом сообщает HighSnobiety.

Обувь создана на основе технологии Floatride Foam совместно с аэрокосмической фирмой David Clark Company. После тестов сапоги будут использоваться на Международной космической станции. На основе той же технологии в 2018 году будут выпущены беговые кроссовки с сетчатым верхом Floatride 100g Racer, которые поступят в продажу для обычных потребителей. Цена на кроссовки пока не объявлена.

Технология Floatride Foam разработана компанией Reebok и позволяет значительно снизить вес обуви и улучшить ее посадку на ноге.

Ранее в этом году Reebok представил специальную коллекцию кроссовок Alien Stompers в честь Дня Чужого, который отмечается 26 апреля. Линейка посвящена последней битве лейтенанта Рипли и королевы ксеноморфов. В нее вошли две модели: в желтом цвете с черными полосами и в черном с ярко-зелеными вставками. Они уже появились в продаже.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).

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