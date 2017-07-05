Объявлена дата начала продаж кроссовок для фанатов «Чужого»

Спортивная марка Reebok Classic дополнила линейку кроссовок из коллекции, посвященной фильму «Чужие». Ее запуск приурочен к премьере фильма «Чужой: Завет». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

Новые кроссовки посвящены последней битве лейтенанта Рипли с самкой-царицей ксеноморфов. В линейке две модели: появились желтые Power Loader и черные Queen Alien выполненные из лакированной кожи. В продаже новинки появятся с 18 июля и будут представлены в фирменных магазинах. Цена — 11990 рублей.

Фото: пресс-служба Reebok 1 /2

Reebok — международная компания по производству спортивной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне. С 2006 года Reebok является подразделением Adidas Group.

Международный день Чужого отмечается 26 апреля. Дата связана с комбинацией цифр 4.26, которая идентична названию планетоида LV-426, — именно на нем был обнаружен таинственный корабль пришельцев.

Кинофраншиза о «Чужих» включает в себя фильмы «Чужой», «Чужие», «Чужой 3», «Чужой: Воскрешение», а также ряд спин-оффов («Чужой против Хищника» и другие) и повествует о борьбе землян с агрессивным инопланетным организмом. Главной героиней четырех фильмов является лейтенант Эллен Рипли, сыгранная актрисой Сигурни Уивер.

