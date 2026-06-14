JW: ЕС хочет урезать полномочия дипслужбы из-за риторики Каллас

Страны Европейского союза (ЕС) хотят урезать полномочия дипломатической службы объединения из-за риторики ее главы Каи Каллас. Об этом сообщает Junge Welt.

«Должны быть действительно веские причины для того, чтобы Франция и Германия за кулисами выступали за то, чтобы, если не упразднить дипслужбу ЕС, то, по крайней мере, значительно урезать ее полномочия. Следствием такого шага станет то, что Каллас больше не сможет бравировать своей бескомпромиссной риторикой в отношении России и автоматически исключать ЕС из всех переговоров», — указано в статье.

Отмечается, что Каллас очень хотела возглавить делегацию на переговорах с Россией, однако Москва «отказалась с ней разговаривать». Газета подчеркивает, что уменьшение власти Каллас будет замаскировано под попытку вернуть внешнеполитические полномочия странам-членам ЕС.

Ранее сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность радикальной реформы дипслужбы на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Европейские государства изучают потенциальное лишение Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий.

