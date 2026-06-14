Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 14 июня 2026Мир

В ЕС сообщили Каллас плохие новости

JW: ЕС хочет урезать полномочия дипслужбы из-за риторики Каллас
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) хотят урезать полномочия дипломатической службы объединения из-за риторики ее главы Каи Каллас. Об этом сообщает Junge Welt.

«Должны быть действительно веские причины для того, чтобы Франция и Германия за кулисами выступали за то, чтобы, если не упразднить дипслужбу ЕС, то, по крайней мере, значительно урезать ее полномочия. Следствием такого шага станет то, что Каллас больше не сможет бравировать своей бескомпромиссной риторикой в отношении России и автоматически исключать ЕС из всех переговоров», — указано в статье.

Отмечается, что Каллас очень хотела возглавить делегацию на переговорах с Россией, однако Москва «отказалась с ней разговаривать». Газета подчеркивает, что уменьшение власти Каллас будет замаскировано под попытку вернуть внешнеполитические полномочия странам-членам ЕС.

Ранее сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность радикальной реформы дипслужбы на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Европейские государства изучают потенциальное лишение Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин оценил в разговоре с Трампом влияние ударов Киева для ВСУ

    Сборная Германии разгромила Кюрасао на старте чемпионата мира

    На Западе удивились новому требованию Зеленского

    Названа неожиданная причина наращивания численности иностранцев в ВСУ

    В Петербурге построят храм святого праведного Иоанна Кронштадтского

    В Армении оппозиционеры покинули заседание ЦИК в знак протеста

    Популярный американский певец погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии

    В России резко высказались о трех союзниках Украины

    На Западе обеспокоились вовлечением НАТО в конфликт на Украине

    У берегов Турции обнаружили боевой беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok