Рэпер Оксимирон представил «совместный подгон» с Reebok

Рэпер Оксимирон принял участие в съемках рекламного ролика спортивной марки Reebok Classic. Видео опубликовано на YouTube.

В кадре рэпер рассуждает о том, что такое империя и как ее построить на фоне ночного города.

Reebok Classic — бренд городской одежды, обуви и аксессуаров в стиле sport casual, выпускает совместные коллекции со знаменитостями, современными художниками и дизайнерами.

Рэпер Оксимирон (Oxxxymiron) — один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund. О сотрудничестве с Reebok стало известно в 2016 году, тогда музыкант пообещал фанатам «массу совместных подгонов».