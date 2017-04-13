Рэпер Оксимирон совместно с Reebok Classic подарит фанатам билеты на концерт

Рэпер Оксимирон совместно с брендом Reebok Classic объявил о начале масштабной акции для своих фанатов. Артист предоставит возможность бесплатно побывать на одном из концертов своего нового тура Imperivm. Рэпер выступит в 12 городах России и СНГ, включая Москву, Санкт-Петербург, Киев и другие. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Для того, чтобы попасть на концерт рэпера, необходимо до 15 мая зарегистрироваться на сайте Reebok и дождаться подведения итогов розыгрыша. Победители определятся не позднее 27 мая. Их имена будут опубликованы в официальных аккаунтах Reebok Classic в социальных сетях.

Reebok Classic — один из ведущих брендов спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Компания выпускает совместные коллекции со знаменитостями, современными художниками и дизайнерами.

Рэпер Оксимирон (Oxxxymiron) — российский грайм-исполнитель, один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund. Он стал первым официальным представителем бренда Reebok Classic в России. На сегодняшний день в дискографии рэпера два студийных альбома, последний — «Горгород» — вышел в 2015 году.