Reebok в Кузьминках призовет москвичей стать людьми

На территории московского парка «Кузьминки» 30 сентября и 1 октября пройдет фитнес-фестиваль «Reebok. Стань человеком». Об этом в пресс-службе компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

«В течение двух дней все желающие смогут попробовать себя в новых направлениях фитнеса, записаться на мастер-классы к знаменитым инструкторам, хореографам и тренерам, усовершенствовать свою технику, посетить лекторий и узнать массу интересного из мира фитнеса, ЗОЖ, а также задать вопросы экспертам», — отметили представители Reebok.

Подчеркивается, что среди спикеров будут боец UFC Александр Волков, победители и призеры «Большого кубка-2017», а также основатель проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный. Участие в мероприятиях фестиваля возможно при предварительной регистрации на сайте станьчеловеком.рф.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).