Марка adidas выпустила кроссовки специально для москвичей

Специально к завершению летнего бегового сезона в Москве adidas представила эксклюзивную модель кроссовок adizero adios, выпущенную строго лимитированным тиражом. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию в четверг, 14 сентября.

«Прогрессивная модель отличается минималистичным дизайном и лаконичным стилем. Обтекаемый эргономичный силуэт из легкого сетчатого материала насыщенного красного цвета, неизменно ассоциирующегося со столицей», — отметили в пресс-службе бренда. Главная деталь обуви — серебристая надпись «Москва» на левой кроссовке и «2017» на правой.

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Всего 250 пар, поступивших в продажу 12 сентября, будут доступны на беговой базе adidas Runbase в «Лужниках», а также в фирменных магазинах бренда на Красной Пресне, в торговом центре «Метрополис», ТРЦ «Авиапарк» и ТРЦ «Европейский».

Разрабатывая дизайн релиза, бренд выбрал силуэт adidas adios, поскольку это самая известная модель из соревновательной линейки. Стоимость кроссовок составляет 14 тысяч рублей.

Марка adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.