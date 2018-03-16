Пенсионер оскорбил чернокожую стюардессу

В аэропорту Тенерифе-Северный пенсионера выгнали из самолета авиалиний Binter Canarias за оскорбление чернокожей бортпроводницы, сообщает Daily Mail.

«Я не потерплю рядом с собой черных», — закричал 70-летний мужчина в адрес стюардессы перед вылетом в испанскую Ла-Пальму.

Очевидцы засняли, как член экипажа просит его собрать вещи и покинуть самолет. Когда турист отказался, командир пригласил сотрудников полиции сопроводить его к выходу. После недолгого сопротивления мужчина взял сумку с полки для ручной клади и покинул воздушное судно.

Руководство компании Canarias поддержало бортпроводницу и написало жалобу на пассажира, обвиняя его в расовом оскорблении. Национальность обидчика не уточняется. Рейс Тенерифе — Ла-Пальма вылетел с 20-минутной задержкой.

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В марте служба безопасности аэропорта Дакки задержала авиадебошира, прилетевшего в Бангладеш из Малайзии. Молодой человек разгуливал в обнаженном виде по салону самолета и смотрел порно на своем ноутбуке.

По словам свидетелей произошедшего на борту, мужчина мочился на своем месте и ходил в туалет голым. Экипажу самолета не удалось успокоить хулигана, поэтому пассажиры помогли задержать его и связать. По прибытии в аэропорт нарушителя передали службе безопасности.

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