Момент крушения Ан-148 попал на камеру видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения частного дома в Подмосковье зафиксировала крушение пассажирского самолета Ан-148. Запись опубликована на YouTube. На кадрах виден момент взрыва лайнера при столкновении с землей.

Материалы по теме Движение вниз Почему разбился самолет в Подмосковье

Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Предварительные причины ЧП — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!