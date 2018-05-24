В голливудском аэропорту столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись в голливудском аэропорту Боб Хоуп в Бербанке, США. Об этом сообщает CBS.

Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Airlines случайно задел крыло пустого самолета United Airlines после посадки.

«Я подумала, что мы кого-то сбили и спросила об этом у соседа, на что он ответил, что мы всего лишь врезались в другой самолет и сшибли ему крыло», — рассказала очевидица Бернадетт Кашден.

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Пилот остановил авиалайнер, и все пассажиры были сняты с рейса. Как видно на кадрах столкновения, снятых камерами аэропорта, самолет United Airlines не получил сильных повреждений.

В мае командир воздушного судна китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе.

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