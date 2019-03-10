Сотрудники ООН погибли при крушении «Боинга» в Африке

На борту разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 летели сотрудники Продовольственной программы ООН. Об этом сообщил у себя в Twitter исполнительный директор организации Дэвид Бизли.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям в это тяжелое время», — написал Бизли, не уточнив, сколько именно работников погибло.

Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек из 33 стран, в том числе трое россиян. Утром 10 марта лайнер вылетел из аэропорта Аддис-Абебы в кенийскую столицу Найроби и разбился через шесть минут. По данным авиакомпании Ethiopian Airlines, пилот успел сообщить о проблемах и получил разрешение вернуться в аэропорт. Причины катастрофы установит специальное расследование.

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