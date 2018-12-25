Раскрыта вероятная первопричина падения самолета с пассажирами в Индонезии

Следователи обнаружили вероятную первопричину крушения пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования катастрофы.

По их информации, эксперты обнаружили, что во время последнего технического обслуживания, проведенного за два дня до падения, был неправильно откалиброван датчик воздушной скорости самолета. Именно это и вызвало ту последовательность событий, которая в итоге привела к крушению 29 октября.

Отмечается, что данный вывод пока носит предварительный характер и подлежит дальнейшей проверке. Однако на сегодняшний день это самый значимый довод в пользу того, что причиной катастрофы стала ошибка технического обслуживания.

В ноябре сообщалось, что пилоты до последнего пытались удержать воздушное судно в воздухе и вступили в «смертельную борьбу» с машиной. Как отмечалось, после взлета от системы начали поступать разные показатели скорости, а затем и неверные данные одного из сенсоров угла наклона носа судна. Из-за этого Boeing стал то опускаться, то подниматься выше, а также несколько десятков раз «клевал носом». У пилотов некоторое время получалось стабилизировать судно, однако в итоге они потеряли управление.

Boeing 737 Max 8, направлявшийся на один из островов рядом с индонезийской Суматрой, потерпел крушение у берегов острова Ява 29 октября. Самолет пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта столицы страны Джакарты. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 189 человек. После крушения стало известно, что во время предыдущего рейса у лайнера была некая техническая проблема, но ее устранили.

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