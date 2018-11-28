Стало известно о «смертельной борьбе» пилотов рухнувшего «Боинга» и машины

Пилоты рухнувшего в Индонезии Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air пытались выровнять самолет и избежать падения с самого момента взлета, однако предотвратить катастрофу не удалось. Данные расшифровки бортовых самописцев опубликовала The New York Times.

Как говорится в отчете о расшифровке бортовых самописцев, опубликованном в среду, 28 ноября, на борту происходила «смертельная борьба» между машиной и человеком. Как пишет газета, автоматическая система неправильно считывала информацию с сенсоров и направляла нос борта вниз, в то время как пилоты пытались спасти самолет. За 11 минут полета система уводила нос самолета к земле несколько десятков раз. Пилотам удавалось поднять нос несколько раз, однако затем они потеряли контроль над управлением.

Данные расшифровки подтвердили основную версию следствия: самолет срывался в пике из-за ошибочных показателей системы мониторинга полета.

Ранее в ноябре выяснилось, что в некоторых модификациях самолета Boeing 737 имеется дефект, который, предположительно стал причиной крушения Boeing 737 Max 8. К аварии может привести использование функции самолета, помогающей избегать опасного задирания носа. При нештатной ситуации эффект оказывается обратным, и нос опускается слишком низко — настолько, что пилоты не могут выровнять лайнер.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. Экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир, в том числе сотрудники Министерства финансов Индонезии, два пилота и шесть членов экипажа.

Потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов. По данным Lion Air, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее устранили.

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