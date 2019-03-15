В двух упавших «Боингах» нашли похожие странности

На месте крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии обнаружили необычный обломок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По их информации, следователи нашли кусок стабилизатора — части хвостового оперения самолета. Как оказалось, триммер на нем стоял в необычном положении, причем оно было аналогично тому, которое было у разбившегося осенью 2018-го «Боинга» компании Lion Air. Отмечается, что положение триммера горизонтального стабилизатора может помочь определить, «клевал» ли самолет носом перед катастрофой.

Агентство пишет, что ранее Федеральное авиационное управление США сообщало, что новые данные о катастрофе в Эфиопии указывают на некоторое сходство двух крушений. Подробностей в ведомстве не приводили.

15 марта эксперты во Франции начали изучать черные ящики разбившегося в Африке Boeing 737 MAX 8. В страну также прибыла группа следователей из Эфиопии.

Ранее стало известно, что компания Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX. Также сообщалось, что с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с этими самолетами.

Материалы по теме Мама, я аэрофоб Как справиться со страхом перед полетами

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

Еще один такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии 29 октября 2018 года. Самолет разбился через 13 минут после взлета, погибли 189 человек. Сообщалось, что после взлета от системы начали поступать разные показатели скорости, а затем и неверные данные одного из сенсоров угла наклона носа судна, в итоге пилоты потеряли управление.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!