Раскрыты детали сообщения пилота разбившегося самолета

Пилот разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 перед катастрофой не сообщал ни о каких «внешних» проблемах. Об этом рассказал The Wall Street Journal генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам.

Он заявил, что прослушал последние переговоры экипажа с наземными службами. В них пилот сообщил о возникших проблемах с управлением полетом, после чего запросил возвращение в аэропорт. Ни о каком внешнем воздействии, например о столкновении с птицей, летчик не говорил, подчеркнул Гебремариам.

Гендиректор Ethiopian Airlines добавил, что черные ящики лайнера отправят для расшифровки и анализа в Европу. В то же время пока не принято окончательное решение о том, в какой стране это будет сделано. В качестве вариантов рассматриваются Великобритания, Германия и Франция.

Ранее Гебремариам заявил CNN, что сходство между катастрофами двух Boeing 737 MAX 8 крайне существенное, однако пока нет никаких доказательств того, что они действительно связаны.

11 марта очевидцы рассказали, что хвостовая часть самолета начала дымиться перед крушением. До этого на месте крушения обнаружили оба бортовых самописца самолета — с переговорами из кабины пилотов и с параметрами полета.

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Из-за катастрофы от эксплуатации самолетов этой модели отказались как минимум 27 авиакомпаний по всему миру, а также ряд стран и регионов.

Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Еще один такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии 29 октября 2018 года. Самолет разбился через 13 минут после взлета, погибли 189 человек.

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