Подсчитано число зарегистрированных неполадок в Boeing 737 MAX

Сотрудники CNN проверили данные Системы управления безопасностью полетов (ASRS) и выяснили, что с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.

Как отмечает телеканал, большинство сообщений относилось к категории несерьезных проблем, однако два из них были связаны с неожиданным снижением самолета.

Кроме того, в одном отчете описывается резкий подъем лайнера, а также сообщается о проблеме с выравниваем. В других сообщениях пилоты отметили, что столкнулись со «странным поведением» лайнера, однако до сих пор не установили, с чем это было связано.

Материалы по теме Крутое пике По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов

Помимо этого, сотрудники авиакомпаний пожаловались на руководство по эксплуатации, предоставленное Boeing. По их словам, информации в нем было недостаточно и оно показалось им неадекватным.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!