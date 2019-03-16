Boeing выпустит новое ПО для модели рухнувшего в Африке самолета

Компания Boeing планирует выпустить новое программное обеспечение для самолетов модели 737 MAX, аналогичных потерпевшему крушение в Африке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Обновления должны выйти в течение 7-10 дней. У компании пока нет доказательств того, что именно неисправное ПО стало причиной последних двух катастроф с участием Boeing 737 MAX, однако схожие траектории полета лайнеров перед крушением дают основания это предполагать.

15 марта стало известно, что на месте крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии обнаружили кусок стабилизатора — части хвостового оперения самолета. Триммер на нем стоял в необычном положении, причем оно было аналогично тому, которое было у разбившегося осенью 2018-го «Боинга» компании Lion Air.

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За день до этого компания Boeing поддержала временный запрет на полеты всех Boeing 737 MAX. От эксплуатации самолетов этой модели также отказались как минимум 27 авиакомпаний по всему миру, в том числе российский перевозчик S7 Airlines, а Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX над своей территорией.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

Еще один такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии 29 октября 2018 года. Самолет разбился через 13 минут после взлета, погибли 189 человек. Сообщалось, что после взлета от системы начали поступать разные показатели скорости, а затем и неверные данные одного из сенсоров угла наклона носа судна, в итоге пилоты потеряли управление.

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