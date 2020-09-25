Проблемный самолет Boeing вернется в небо раньше срока

Самолет Boeing 737 MAX, запрет на полеты которого из-за технических проблем был введен в прошлом году, может получить разрешение на выполнение рейсов и вернуться в небо раньше срока, сообщает Reuters.

В качестве вероятного срока возобновления полетов Boeing 737 MAX называется ноябрь. Соответствующее разрешение может выдать Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Примерно в это же время ожидается снятие запрета в США. При этом получение необходимых разрешений на национальном уровне в странах ЕС может занять больше времени. Этим вопросом будут заниматься авиакомпании, эксплуатирующие самолет.

В июле в качестве возможного срока возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX называлось начало 2021 года. До этого срока авиационные власти США якобы намеревались опросить заинтересованные стороны по вопросу сертификации программного обеспечения.

Проблемы 737 MAX начались после двух авиакатастроф, произошедших в конце 2018-го и начале 2019-го годов в Индонезии и Эфиопии. Их жертвами стали 346 человек, а причиной были признаны технические недоработки. После этого полеты были запрещены по всему миру.