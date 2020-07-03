Легендарный пассажирский самолет Boeing снимут с производства

Легендарный пассажирский авиалайнер Boeing 747, который находился в эксплуатации больше 50 лет, перестанут выпускать. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, агентству стало известно, что американская компания снимет с производства двухпалубный четырехдвигательный широкофюзеляжный самолет из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Также отмечается, что несмотря на популярность среди пассажиров, «Джамбо Джет» был несильно востребован на большинстве маршрутов, поскольку перевозчики отдавали предпочтение лайнерам с двумя двигателями.

Кроме того, согласно подсчетам аналитика компании Jeffries Шейлы Кахьяоглу (Sheila Kahyaoglu), Boeing 747 практически разорил корпорацию, поскольку начиная с 2016 года она теряла 40 миллионов долларов на каждом «Джамбо Джете». В результате организация выпускала всего шесть Boeing 747 в год, а последний заказ на производство знаменитого пассажирского лайнера был сделан в 2017-м.

Как считает эксперт консалтинговой компании Teal Group Ричард Абулафиа (Richard Aboulafia), успех Boeing 747 на рынке подорвался из-за некачественного менеджмента на ранних стадиях производства, который привел к срыву дедлайнов и потере средств.

В июне норвежская авиакомпания Norwegian Air объявила, что отказывается от заказа на 97 лайнеров Boeing, крупнейшего американского производителя самолетов. Также перевозчик намерен требовать компенсацию за приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX и неполадки с двигателем у Boeing 787 Dreamliner.

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