Boeing потеряет миллиарды долларов из-за проблемного самолета

Из-за прекращения полетов Boeing-737 MAХ потери компании во втором квартале текущего года составят почти 4,9 миллиарда долларов после уплаты налогов. Окончательная сумма названа несмотря на то, что отчет за квартал будет опубликован на следующей неделе, уточняет The Seattle Times.

Это приведет к крупнейшему в истории компании квартальному чистому убытку в 3,6 миллиарда долларов. До публикации окончательных данных S&P Capital IQ прогнозировал прибыль во втором квартале на уровне 1,3 миллиарда долларов.

Сумма включает штрафы и прочие дополнительные затраты, связанные с 737 MAХ. При этом в ней не учтена сумма исков от родственников жертв авиакатастроф, которую оценивают в три миллиарда долларов.

В 2009-м компания потеряла 1,6 миллиарда долларов на фоне списания трех 787 Dreamliner после испытаний, в 2016 году были списаны еще два таких самолета, тогда убыток оценивался в 234 миллиона долларов.

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За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. После этого большинство стран мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолета. К концу июня 400 пилотов гражданской авиации подали коллективный иск к Boeing о возмещении убытков. Предполагается, что самолеты снова начнут использовать не раньше 2020 года.

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