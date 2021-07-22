Украинский борщ с багетом запустили в космос

Видео: @silpoua

Компания «Сильпо» запустила украинский борщ и гречневый багет в космос, видео полета опубликовано в официальном аккаунте торговой сети в Instagram.

Во вторник, 20 июля, основатель Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос совершил суборбитальный полет. В честь этого события украинская компания решила запустить продукты в космос. Борщ и багет со скоростью шесть метров в секунду подняли на высоту 30 тысяч метров. Нужная высота была достигнута примерно за полтора часа.

За полетом можно было наблюдать благодаря установленным на борту стратостата камерам.

«Миллиардер» не догадывается, что раньше него в стратосфере побывали украинские продукты. Вся планета наблюдает за космическими путешествиями, и сейчас лучшее время рассказать, что украинский борщ — это космос!» — объяснила организатор запуска, директор по маркетингу Екатерина Огуряева. В компании отметили, что к запуску готовились около месяца. Температура в стратосфере достигает минус 75 градусов, а скорость ветра порой составляет 200 километров в час. Команде пришлось многократно проверить сосуды для борща и крепления для багета.

Джефф Безос совершил успешный полет в космос на корабле New Shepard принадлежащей ему компании Blue Origin. Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. Корабль пролетел на высоте 107 километров над Землей.

Глава SpaceX Илон Маск поздравил основателя компании Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса с успешным полетом в космос.