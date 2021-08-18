Американские сенаторы ополчились на Tesla

Сенаторы США от Демократической партии Ричард Блюменталь и Эд Марки обвинили компанию Tesla в том, что она вводит в заблуждение водителей, обещая им полностью автономный автопилот. Политики потребовали от Федеральной торговой комиссии провести проверку, пишет Reuters.

По словам ополчившихся сенаторов, глава компании Илон Маск подвергает опасности автомобилистов и пешеходов, преувеличивая возможности Tesla. Водители верят его заявлениям и думают, что автомобили могут ездить самостоятельно, говорится в письме демократов главе комиссии Лине Хан.

Сам Маск при описании системы автономного автопилотирования Tesla использует термин Full Self-Driving (FSD), дословно — «полное самоуправление». Из-за этого многие автомобилисты ошибочно считают, что могут полностью довериться машине с включенным автопилотом. При этом в компании отмечают, что водитель должен быть внимателен и держать руки на руле, чтобы в случае непредвиденной ситуации успеть среагировать.

С апреля 2019 года все электрокары Tesla выпускаются с автопилотом, главная задача которого — сохранение дистанции. За тысячу долларов водитель сможет получить доступ к подписке на FSD, позволяющую перестраиваться и парковаться.

Претензии сенаторов последовали на следующий день после того, как Национальное управление безопасностью движения на трассах США открыло расследование в отношении Tesla. Специалисты проверят, почему автомобили с включенным автопилотом или круиз-контролем не замечают припаркованные машины дорожных служб и экстренной помощи. С 2018 года выявлено 11 аварий, в основном вечерних и ночных, когда электрокары Tesla врезались в машины с включенными мигалками, сигнальными огнями и светящимися табло со стрелками.

Известно, что на торгах 16 августа акции подешевели на пять процентов, до 681,01 доллара за штуку. На текущий момент они торгуются еще дешевле (665,71 доллара за шутку).