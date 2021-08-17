Топ-менеджер богатейшего человека сбежал к Маску

Топ-менеджер Blue Origin Нитин Арора променял карьеру в компании богатейшего человека мира Джеффа Безоса на работу в SpaceX Илона Маска пишет Business Insider.

Арора занимал пост ведущего инженера и работал над созданием лунного посадочного модуля. Об уходе из Blue Origin он объявил в соцсети LinkedIn. «Это была чертовски увлекательная работа. Для меня было большой честью работать с невероятно умными и увлеченными людьми и руководить ими последние три года. Следующая остановка — SpaceX», — написал он.

Сложившаяся ситуация продолжила противостояние между Blue Origin и SpaceX. В апреле компания Маска выиграла тендер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на 2,89 миллиарда долларов на создание посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны. После жалоб конкурентов НАСА приостановила действие контракта, но через два месяца Счетная палата США разрешила возобновить его и сообщила, что не нашла нарушений при заключении договора. Позже Blue Origin даже предложила НАСА передать ей тендер в обмен на отказ от двухмиллиардных выплат.

В начале августа Blue Origin опубликовала на своем сайте инфографику, усомнившись в надежности корабля Starship, которому предстоит высадка астронавтов по контракту с НАСА. В компании Безоса напомнили, что технологии Starship до сих пор не испытаны.

На этой неделе Blue Origin продолжила добиваться отмены контракта, назвав его ошибочным и нарушающим конкуренцию, и подала в суд на НАСА. Изначально планировалось заключить договоры с двумя компаниями из трех, но из-за сокращения бюджета миссии денег хватило только на одного претендента.