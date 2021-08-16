Компания Безоса подала в суд на НАСА ради возвращения американцев на Луну

Космическая компания Джеффри Безоса Blue Origin подала в суд на НАСА из-за того, что ведомство заключило выгодный контракт с корпорацией SpaceX Илона Маска. Blue Origin стремится добиться отмены решения НАСА, считая его ошибочным и незаконным, пишет CNBC.

«Мы твердо убеждены, что проблемы, выявленные в этом контракте, должны быть решены, чтобы восстановить справедливость, создать конкуренцию и обеспечить безопасное возвращение Америки на Луну», — заявил представитель Blue Origin.

Компания Джеффри Безоса решила продолжить борьбу в суде после того как Счетная палата правительства США отклонила протест Blue Origin и поддержала решение НАСА. Космическое агентство заключило контракт с SpaceX на посадку на Луне в начале этого года. Сумма соглашения составила 2,9 миллиарда долларов. SpaceX конкурировала с Blue Origin и Dynetics в рамках программы по возвращению американских астронавтов на Луну. При этом ожидалось, что НАСА предоставит контракты двум компаниям, но Конгресс выделил недостаточно средств, и сделку заключили только с командой Илона Маска.

Blue Origin подчеркивает, что технологии SpaceX нереалистичны: ракета Starship никогда не выходила на орбиту и все еще находится в стадии разработки. Илон Маск в ответ на критику высказал свое мнение о Джеффри Безосе: «Печально, что даже если Санта-Клаус внезапно сделает свое оборудование реально бесплатным, первое, что вы захотите сделать, — это вернуть все обратно». По словам предпринимателя, Starship будет готов к полету в ближайшие недели.

