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15:12, 23 июня 2025Мир

Путин высказался о нападении России на Европу

Путин: Запад сам придумал страшилку, что Россия якобы нападет на Европу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Запад сам придумал страшилку, что Россия якобы намерена напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Обосновывая свои военные планы, руководство [Североатлантического] вновь твердит о какой-то российской угрозе, о каком-то нашем "возможном" вторжении в Европу. Они сами себе придумали эту страшилку, повторяя ее из года в год, для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что подобные заявления являются «беспардонной ложью», а Россия, в свою очередь, будет продолжать принимать «необходимые и адекватные меры» по укреплению безопасности государства и его союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно называл Москву якобы «наиболее серьезной угрозой» для стран — участниц военного блока. В частности, он заявлял о необходимости увеличить число систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для создания «надежного щита от России».

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