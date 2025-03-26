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15:43, 26 марта 2025Мир

Генсек НАТО испугался России

Генсек Рютте: Россия остается наиболее серьезной угрозой для НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия якобы продолжает быть «наиболее серьезной угрозой» для стран — участниц Североатлантического альянса. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«В современном и непредсказуемом мире очень важно увеличивать оборонные расходы, мы не должны забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой НАТО», — заявил генсек.

По словам Рютте, Россия вкладывает «большие экономические ресурсы» в развитие своей оборонной промышленности, что впоследствии «повлияет на увеличение возможностей вооруженных сил страны».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал Рютте «смешным и жалким человеком». Так он прокомментировал просьбу генсека НАТО к американскому лидеру Дональду Трампу не впутывать Североатлантический альянс в тему Гренландии.

Кроме того, 23 марта спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что у президента России Владимира Путина нет намерений захватывать Европу. По его словам, европейцы тоже начинают приходить к тем же выводам.

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