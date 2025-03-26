Лавров назвал генсека НАТО смешным и жалким

Лавров назвал генсека НАТО Рютте жалким человеком из-за его слов о Гренландии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте смешным и жалким человеком.

Так глава ведомства прокомментировал просьбу Рютте к американскому лидеру Дональду Трампу не впутывать Североатлантический альянс в тему Гренландии.

«Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться», — заявил министр. Он также отметил, что при этом Рютте требует, чтобы «никто не смел ни одним пальцем» нарушать территориальную целостность Украины.

13 марта Трамп заявил о необходимости присоединение Гренландии к США для международной безопасности. Глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов ответил, что слова американского лидера могут привести к войне с Данией.