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02:49, 26 марта 2025Мир

Лавров назвал генсека НАТО смешным и жалким

Лавров назвал генсека НАТО Рютте жалким человеком из-за его слов о Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте смешным и жалким человеком.

Так глава ведомства прокомментировал просьбу Рютте к американскому лидеру Дональду Трампу не впутывать Североатлантический альянс в тему Гренландии.

«Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться», — заявил министр. Он также отметил, что при этом Рютте требует, чтобы «никто не смел ни одним пальцем» нарушать территориальную целостность Украины.

13 марта Трамп заявил о необходимости присоединение Гренландии к США для международной безопасности. Глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов ответил, что слова американского лидера могут привести к войне с Данией.

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