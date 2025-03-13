Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии

Трамп: Присоединение Гренландии необходимо для международной безопасности

Присоединение Гренландии к США необходимо для международной безопасности. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Я считаю, что это произойдет», — отметил глава государства.

По его словам, присоединение принадлежащего Дании острова необходимо с точки зрения международной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за внимание, которое он проявляет к урегулированию украинского конфликта. Российский лидер также заявил, что может созвониться с коллегой из США ради обсуждения идеи перемирия на Украине.