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12:03, 14 марта 2025Мир

Дания пригрозила США войной из-за Гренландии

Датский парламентарий Ярлов: Слова Трампа о Гренландии могут привести к войне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

Слова президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии могут привести к войне с Данией. Об этом заявил глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов в соцсети Х.

«Мы не одобряем шутки генсека НАТО с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО», — заявил парламентарий.

В своем высказывании Ярлов сделал отсылку к высказыванию генерального секретаря НАТО Марка Рютте, заявившего, что он не хочет втягивать альянс в решение этого вопроса. Глава комитета напомнил, что на прошедших в Гренландии парламентских выборах жители острова проголосовали против немедленного провозглашения независимости, а также вовсе не желают войти в состав США.

Ранее Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США необходимо для международной безопасности и обязательно произойдет.

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