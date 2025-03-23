В США не поверили в желание Путина захватить Европу

Уиткофф: Путин не собирается захватывать Европу

Президент России Владимир Путин не собирается захватывать Европу. О том, что в США не поверили в такое желание Москвы, как сообщает ТАСС, в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Я верю Путину на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — констатировал Уиткофф.

Он добавил, что Вашингтон сейчас пытается досконально изучить позиции Москвы и Киева, чтобы найти пути к урегулированию конфликта между двумя странами. По его словам, без контактов с обоими государствами «невозможно покончить с подобными вещами».

Ранее Уиткофф также заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на реальный прогресс в переговорах с Россией на встрече в Саудовской Аравии, проведение которой запланировано на понедельник, 24 марта. По его мнению, встреча поможет в будущем добиться полного прекращения огня.