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17:55, 23 марта 2025Мир

В США не поверили в желание Путина захватить Европу

Уиткофф: Путин не собирается захватывать Европу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergei Bulkin / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин не собирается захватывать Европу. О том, что в США не поверили в такое желание Москвы, как сообщает ТАСС, в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Я верю Путину на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — констатировал Уиткофф.

Он добавил, что Вашингтон сейчас пытается досконально изучить позиции Москвы и Киева, чтобы найти пути к урегулированию конфликта между двумя странами. По его словам, без контактов с обоими государствами «невозможно покончить с подобными вещами».

Ранее Уиткофф также заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на реальный прогресс в переговорах с Россией на встрече в Саудовской Аравии, проведение которой запланировано на понедельник, 24 марта. По его мнению, встреча поможет в будущем добиться полного прекращения огня.

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