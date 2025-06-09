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12:03, 9 июня 2025Мир

Рютте снова испугался России

Рютте: НАТО необходимо увеличить число ПВО и ПРО на 400 процентов из-за России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Североатлантическому альянсу необходимо увеличить число систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для создания «надежного щита от России». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова передает Reuters.

«Нам нужен большой скачок в нашей коллективной обороне. Мы видим, какой ужас наводит Россия в небе Украины, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше воздушное пространство. Для поддержания надежной обороны НАТО необходимо увеличение систем ПВО и ПРО на 400 процентов», — отметил глава военного блока.

Рютте указал на то, что у альянса должно быть больше сил и возможностей для полной реализации планов НАТО по наращиванию военного потенциала. По его мнению, Россия якобы представляет опасность для блока, и она «не исчезнет, даже когда конфликт на Украине завершится».

26 марта Рютте выразил опасения насчет России и заявил, что она якобы продолжает быть «наиболее серьезной угрозой» для стран — участниц Североатлантического альянса.

Кроме того, генсек отметил, что успехи России в производстве боеприпасов «ошеломляют» НАТО, так как альянс существенно уступает Москве в этой сфере.

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