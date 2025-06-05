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18:48, 5 июня 2025Мир

Россия ошеломила Рютте

Рютте: Успехи России в производстве боеприпасов ошеломляют НАТО
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

Успехи России в производстве боеприпасов ошеломляют НАТО, так как Североатлантический альянс существенно уступает Москве в этой сфере. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте, передает газета The Guardian.

«Изменения России ошеломляют. В условиях конфликта она производит основных боеприпасов за три месяца столько, сколько вся НАТО, чья экономика в 25 раз больше, производит за год», — указал генсек альянса.

Рютте также призвал в скорейшем времени нарастить производство боеприпасов, добавив, что через несколько лет НАТО якобы окажется перед лицом некоей «угрозы».

Ранее агентство DPA сообщало, что страны НАТО утвердили крупнейшее со времен холодной войны наращивание вооружений. В частности, соглашение, достигнутое на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, предусматривает значительное расширение возможностей сдерживания и обороны в ближайшие годы.

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