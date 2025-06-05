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14:57, 5 июня 2025Мир

Страны НАТО утвердили крупнейшее со времен холодной войны наращивание вооружений

DPA: НАТО утвердила крупнейшее со времен холодной войны наращивание вооружений
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны НАТО утвердили крупнейшее со времен холодной войны наращивание вооружений. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Соглашение, достигнутое на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, предусматривает значительное расширение возможностей сдерживания и обороны в ближайшие годы.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, к числу главных приоритетов относятся системы вооружения большой дальности, противовоздушная оборона и сухопутные силы. Агентство отмечает, что отдельным странам НАТО будут даны четкие инструкции о том, какой вклад они должны внести в совместное сдерживание и оборону в ближайшем будущем.

Ранее НАТО призвало европейских союзников по альянсу в пять раз увеличить силы противовоздушной обороны (ПВО) в связи с якобы исходящей от России угрозой.

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