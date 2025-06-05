DPA: НАТО утвердила крупнейшее со времен холодной войны наращивание вооружений

Страны НАТО утвердили крупнейшее со времен холодной войны наращивание вооружений. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Соглашение, достигнутое на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, предусматривает значительное расширение возможностей сдерживания и обороны в ближайшие годы.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, к числу главных приоритетов относятся системы вооружения большой дальности, противовоздушная оборона и сухопутные силы. Агентство отмечает, что отдельным странам НАТО будут даны четкие инструкции о том, какой вклад они должны внести в совместное сдерживание и оборону в ближайшем будущем.

Ранее НАТО призвало европейских союзников по альянсу в пять раз увеличить силы противовоздушной обороны (ПВО) в связи с якобы исходящей от России угрозой.