Страны НАТО утвердили крупнейшее со времен холодной войны наращивание вооружений. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.
Соглашение, достигнутое на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, предусматривает значительное расширение возможностей сдерживания и обороны в ближайшие годы.
По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, к числу главных приоритетов относятся системы вооружения большой дальности, противовоздушная оборона и сухопутные силы. Агентство отмечает, что отдельным странам НАТО будут даны четкие инструкции о том, какой вклад они должны внести в совместное сдерживание и оборону в ближайшем будущем.
Ранее НАТО призвало европейских союзников по альянсу в пять раз увеличить силы противовоздушной обороны (ПВО) в связи с якобы исходящей от России угрозой.