НАТО попросило европейцев увеличить силы ПВО в пять раз из-за России

Bloomberg: НАТО призвало Европу увеличить силы ПВО в пять раз из-за угрозы РФ

НАТО призвало европейских союзников по альянсу в пять раз увеличить силы противовоздушной обороны (ПВО) в связи с якобы исходящей от России угрозой. Об этом сообщает Bloomberg.

Как указали собеседники агентства, вопрос об увеличении численности войск и усилении ПВО европейских стран будет обсуждаться 5 июня в четверг.

«Обсуждения пройдут за закрытыми дверьми», — отмечает Bloomberg.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна переходит в режим готовности к войне, подчеркнув, что Лондон «не может игнорировать» угрозу со стороны России.