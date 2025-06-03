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16:45, 3 июня 2025Мир

НАТО попросило европейцев увеличить силы ПВО в пять раз из-за России

Bloomberg: НАТО призвало Европу увеличить силы ПВО в пять раз из-за угрозы РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mark Holloway / Wikimedia

НАТО призвало европейских союзников по альянсу в пять раз увеличить силы противовоздушной обороны (ПВО) в связи с якобы исходящей от России угрозой. Об этом сообщает Bloomberg.

Как указали собеседники агентства, вопрос об увеличении численности войск и усилении ПВО европейских стран будет обсуждаться 5 июня в четверг.

«Обсуждения пройдут за закрытыми дверьми», — отмечает Bloomberg.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна переходит в режим готовности к войне, подчеркнув, что Лондон «не может игнорировать» угрозу со стороны России.

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