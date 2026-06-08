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Силовые структуры
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17:54, 8 июня 2026Силовые структуры

Россиянина наказали за сожженный полицейский автомобиль

В Калининграде дали 11 лет колонии поджигателю полицейского автомобиля
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

В Калининградской области к 11 годам колонии приговорили 26-летнего жителя города Гурьевск, признанного виновным в совершении террористического акта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его признали виновным в совершении террористического акта. В октябре 2025 года осужденный поджег автомобиль полиции. Как установил суд, мотивом стала попытка дестабилизации деятельности органов власти. Свое наказание поджигатель будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Московской области подросток пытался поджечь здание военторга в Ступино.

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