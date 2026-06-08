Россиянина наказали за сожженный полицейский автомобиль

В Калининграде дали 11 лет колонии поджигателю полицейского автомобиля

В Калининградской области к 11 годам колонии приговорили 26-летнего жителя города Гурьевск, признанного виновным в совершении террористического акта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его признали виновным в совершении террористического акта. В октябре 2025 года осужденный поджег автомобиль полиции. Как установил суд, мотивом стала попытка дестабилизации деятельности органов власти. Свое наказание поджигатель будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Московской области подросток пытался поджечь здание военторга в Ступино.