Из жизни
00:31, 24 октября 2025Из жизни

Найдена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире

В США нашли расшифровку загадочного кода на скульптуре «Криптос» перед ЦРУ
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jim Sanborn / wikipedia.org

В Архивах американского искусства при Смитсоновском институте обнаружена расшифровка четвертой секции «Криптоса» — загадочной скульптуры, установленной у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. Об этом сообщает издание IFLScience.

«Криптос» представляет гигантскую медную плиту, покрытую латинскими буквами. Авторство и самой скульптуры, и зашифрованной надписи принадлежит американскому художнику Джиму Сэнборну. С 1990 года энтузиастам удалось прочитать лишь три сегмента «Криптоса». Четвертый устоял и пользуется славой одного из самых знаменитых неразгаданных кодов в мире. Художник утверждает, что существует и пятый сегмент, однако его невозможно прочитать без решения четвертого.

В 2025 год Сэнборн решил продать решение четвертого сегмента «Криптоса». Когда аукцион подходил к концу, стало известно, что независимым журналистам Джарретту Кобеку и Ричарду Бирну удалось найти в архивах материалы, содержащие незашифрованный текст скульптуры. Документ всплыл из-за ошибки в делопроизводстве, а не благодаря криптоанализу.

Архив немедленно закрыли до 2075 года — якобы для защиты интеллектуальной собственности Сэнборна. Сами Кобек и Бирн не собираются публиковать найденный текст и подчеркивают, что метод шифрования по-прежнему неизвестен. Кроме того, они ничего не знают о связи между четвертым и пятым сегментами. Все это, по их словам, означает, что загадка так и не решена.

Ранее сообщалось, что в книге «Золото Сипана», выпущенной французским издательством Les Editions du trésor, зашифровано местоположение настоящего клада. Основатель издательства Жюльен Альварес утверждает, что компания спрятала во Франции статую стоимостью 50 тысяч евро.

